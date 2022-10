The Potter Trailâ „¢ Trip Takes Couples tramite J.K. Rowling’s Edinburgh Stomping Grounds That Determined Her Publications

Il Breve variazione: Harry Potter scrittore J.K. Rowling ricevuto ispirazione per il tuo libri da lei usato città di Edimburgo, Scozia. Durante la composizione dei guide, go to molti dei i caffè di urban area e enjoy their drammatico struttura. Quando lei romanzi è diventato molto popolare, individui, lovers e membri della famiglia iniziarono inizialmente a flock a Edimburgo per conoscere la storia di Rowling. Quell’interesse influenzato Il Potter percorso, che richiede partecipanti in un viaggio dei luoghi in cui Rowling ha lavorato insieme a vita reale luoghi che hanno reso il loro particolare metodo in lei magica mondo.

J.K. Rowling trasferito a Edimburgo, in Scozia, nel 1993, e era in la città i caffè e i bar in cui ha portato Harry Potter insieme a lei vari altri famosi personaggi tuo. Rowling ha concepito sul libro di sette saga su un treno journey da Manchester a Londra nel 1990, {ma|tuttavia|nondimeno|nondimeno|non non era fino a quando non trasferita a Edimburgo che ha finito il più importante guida dentro mostra.

Ha scritto iniziale rata al Nicolson’s Cafà ©, impiegato molte ore davanti a una passeggiata insieme a lei bambino addormentato su una sedia accanto a questa signora. Quel cafà © tuttavia prevale ma fornisce come alterato its name a Spoon.

Rowling digitato la maggioranza di un’altra e 3 ° libri presso un ristorante known as Elephant residence, che now porta un indicatore fuori propagandare come il “luogo di nascita di Harry Potter”. Ha anche ha lavorato su pubblicazioni dentro Traverse Theatre Cafà ©, un cinema vecchio di decenni funzionante con un bar annesso.

Siti web diventati sociali siti nella capitale città della Scozia. Il Potter path trip premiered consentire individui, amanti e famiglie controllare quei aree – e diversi altro siti – per ulteriori informazioni sulla serie ben nota . Il preferito guide Harry Potter followers in tutto città e features i preferiti di Rowling frequentano oltre a luoghi che hanno ispirato lei romanzi.

“I nostri amici sono di solito individui chi è cresciuto utilizzo libri – più pubblicazioni mai e poi mai lasciato tutti “, menzionato Richard Duffy, un Tour Guida il Potter Trail.

Following the show ha iniziato inizialmente a garner diffuso recognition, Rowling l’ha trovato difficile scrivere indisturbato pubblicamente caffè, ma ha scoperto tecniche per carry on the woman heritage. Lei anche aveva scritto la fine al final publishing riguardo al mostra in una camera da letto presso a deluxe Edimburgo resort.

Oltre a localizzare comodo stanze scrivere a Edimburgo, Rowling anche dipendente un certo numero di impostazioni dentro di lei libri su aree attraverso il città – come cimiteri e castelli.

Quasi tre decenni dopo implementare la donna basic novel in a near cafà ©, il famoso Rowling è ancora una figura letteraria di grande impatto in Edimburgo, quindi Potter Trail aiuta fan entrare in contatto con lei record in area.

Check out the motivations for those Libri rivoluzionari

Alcuni con il più significativo destinazioni nel Potter path sono il luoghi dove Rowling typed la donna pubblicazioni. Couples può check out The Elephant home mentre five-star Balmoral Hotel, in cui ha finito la collezione.

Il tour non solo richiede ospiti per alcuni dei preferiti scrivere aree ma anche a componenti di la città che hanno ispirato i libri. Quei luoghi consistono Victoria Street, la ispirazione per Diagon Alley, dove Harry Potter e il suo fantastico amici acquisto le loro particolari bacchette e varie altre scuola prodotti.

I frequentatori del tour additional visit George Heriot School, che ha ispirato Hogwarts. Greyfriars Kirkyard – uno dei i più noti cimiteri della Scozia – è un ulteriore notevole stop riguardo concert tour.

Richard menzionato corsi inoltre discutere esattamente come diverse parti di la città interessata diverso elementi di Harry Potter libri, come personaggi.

“William McGonagall era effettivamente indicato come della terra peggiore poeta, quale sollecitato titolo per la professoressa McGranitt “, il ragazzo dichiarato.

In particolare, la McGranitt di Rowling non era un terribile professore e anche un poeta; alternativamente, lei era stata una rispettabile, molto ben informato mago.

Tours leave through the city statue di Greyfriars Bobby, un Terrier famoso per aver custodito la tomba del loro morto titolare per 14 molti anni. Within the spring season e summer , il concert tour partirà due volte al giorno, a mezzogiorno e alle 16:00 Altro stagione, si imbarca un tour di concerti ogni singolo giorno from statue alle 14:00 Se gruppi tendono ad essere abbastanza grandi, libri possono dividere loro in due assicuri tutti noi abbiamo un vicino conoscenza.

“E noi run ogni singolo giorno tranne natale Vigilia, Natale Giorno e Santo Stefano, ” Richard menzionato.

Pubblico tours are free e need no booking. C’è anche l’opzione di contribuire cosa tu creduto il viaggio era stato vale alla fine. Esclusivo trips deve essere programmato in anticipo sul sito web e have an amount per head.

Attrazione residenti e turisti di Edimburgo

Anche sebbene first Harry Potter guida era pubblicato nel 1997, insieme a collezione era un internazionale sensazione per oltre 2 decenni, Edimburgo non aveva a Harry Potter concert tour fino al 2012. Ma c’erano erano tali a di vecchia data interesse per visitando distinto luoghi con un collegamento alla Rowling che alcuni caffè set up indicazioni proclamando “Harry Potter non era composto proprio qui” per ridurre le possibilità di vacanzieri.

Allora, nel 2012, a tour tips guide named Stuart rispettata come comune un ben studiato Harry Potter viaggio forse.

“Era essendo impiegato come un fantasma viaggio manuale all’epoca, e lui notato un enorme chance looking for a led Harry Potter concert tour “, states Richard.

Stuart ha imparato tutto ciò che il ragazzo poteva riguardo a J.K. I contatti di Rowling in città seguenti indotto alcuni suo amici come guide. His buddies ogni originato in performance esperienze, in modo che erano addestrati per ospitare il migliore folla che istantaneamente iniziato booking il trip.

“ora abbiamo alcuni comici, e anche noi abbiamo un poeta. Abbiamo assunto chiunque che noi non lo so ancora. eravamo stati amici primo e Harry Potter guide turistiche 2nd “, Richard ha detto.

Sebbene libri tendono ad essere esperti su Rowling insieme a lei storia, ​​sono in aggiunta contemplare mantenendo ospiti divertiti.

“La performance complessiva parte di questo lavoro è veramente ciò che diventa all of us entusiasta “, Richard informato you.

Partners entusiasti molto di più magica può libro a extended Magic journey con un mago conosciuto come Magus Negus. Magus può essere acquisito per esclusivo viaggi o anche contribuisce loro marchio stravaganza al community trips.

Dal web site records, Magus fornisce “una miscela di antiche illusioni con originale Potter torsione, loro oltre decennio ‘esperienza esecuzione per membri della famiglia, mondiale persone, e anche Hollywood film amministratori. “

The Potter Trail: relate to your selected Romanzi e apprezzati

The Potter Trail concert tour è tremendamente comune e contiene attratto grande folla di follower come stabilito. In effetti, il trip era molto popolare dal inizio che organizzazione mai avuto completare a lot marketing.

“Noi non avevamo fare continuamente lavoro vendere noi stessi agli individui come diffondere attraverso riferimenti personali. Noi non anche promuovere eccessivamente. Noi non nemmeno eseguire tradizionale pubblicità e mancanza opuscoli o qualcosa in quel modo, “ha detto Richard.

He additional notato tanti delle persone che prendono il trip sono circa 30 anni obsoleto, e persone sarà il adulti chi ha passato la mia giovinezza leggendo Harry Potter guide perché erano stati rilasciato. Tuttavia, il Potter Sentiero addizionalmente vede molti famiglie presenti, raccomandando che iniziali visitatori di Harry Potter sono ora condividendo i romanzi a causa del loro youngsters.

Particolarmente, Richard dice c’è un importante sesso in questi tour, con oltre tre quarti di ospiti ricevendo femmine. The guy più qualche altro istruzioni non sono piuttosto sicuro suggerimenti tenere pienamente conto di questo instabilità, come lui non ricorda questi un significativo sesso divario quando lui ha finito per essere un bambino.

“Forse le donne sono solo un po ‘ molto di più entusiasta i guide, “lui ha detto. “Inoltre, ci sono potenti femmine figure dentro. “

Un partecipante soddisfatto riassunto il tour di concerti in un radioso on line review.

“per tutti che ha mai prima sfoglia solo uno parte sul Harry Potter guide o osservato uno qualsiasi dei otto film, questo tour di concerti è fondamentale do se sei a Edimburgo. “

