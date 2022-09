She’s Emotions per some guy Friend . Perform I Ignore This Dilemma?

Domanda del lettore:

Th is è la prossima volta mia fidanzata e io abbiamo diviso per la ragione che emozioni per il prossimo uomo. Dopo guardare un messaggio tra questa signora e un amico, ho realizzato lei potente pensieri per suo conto ragazzo amico. Ha dichiarato lei pensa lei è solo con me perché sa lei non ‘ non ho la possibilità con lui.

Esegui I ignore this dilemma e wish lei sembra perdere emozioni per lei amico, o portare a termine noi procedi?

-Andrew (New Jersey)

Dr. Solution di Wendy Walsh:

Caro Andrew,

Se ti piace una cosa, impostalo gratuito. Che si tratti o meno ritorna a te personalmente e fa uso di te come zerbino, secure the doorway.

Questo è il seconda volta ha caduta per il prossimo man mentre sta con te. Quello deve danneggiare. Ma clinging in there, wanting she’s going to fall deeper dedicato a te, in realtà una ricetta per tragedia.

Dal momento che sembra in realtà è principalmente attratta da individui lei non ha possibilità con , perché no farti più attraente piuttosto che mai fornire lei un’altra opportunità con te.

No guidance o psychotherapy guidance: The Site non può offrire psicoterapia guida. Il sito è destinato solo per utilizzo da clienti in cerca di comune info interessante relative a problemi persone possono trattare come individui plus in interazioni e rilevanza argomenti. Material non è certamente progettato per sostituire o agire come sostituzione per pro valutazione o soluzione. Contenuti osservazioni e punti di vista non dovrebbe essere frainteso come particolare guida informazioni.

questo uno