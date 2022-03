আজ বিশ্ব কবিতা দিবস

ঢাকার ডাক ডেস্ক : বিশ্ব কবিতা দিবস আজ সোমবার (২১ মার্চ)। বিশ্বব্যাপী কবিতা পাঠ, রচনা ও প্রকাশনাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো এই দিনটিকে বিশ্ব কবিতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

ঘোষণার সময় বলা হয়েছিল-‌‌‘To give fresh recognition and impetus to national, regional and international poetry movements’।

জানা গেছে, এর আগে ৫ অক্টোবর বিশ্ব কবিতা দিবস হিসেবে পালিত হতো। পরবর্তী সময়ে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রোমান মহাকাব্য রচয়িতা ও সম্রাট অগস্টাসের রাজকবি ভার্জিলের জন্মদিন স্মরণে ১৫ অক্টোবর এই দিন পালনের প্রথা শুরু হয়। ইউনেস্কো ঘোষিত ২১ মার্চকে অগ্রাহ্য করে এখনও কোথাও কোথাও অক্টোবর মাসেই পালিত হয় কবিতা দিবস। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এ দিবসটি পালিত হয় এপ্রিলে।

২০২০ সালে ২১ মার্চ বাংলাদেশে বিভিন্ন সংগঠন বিশ্ব কবিতা দিবস পালন করেছে।