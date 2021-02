আবারও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পৌরসভার মেয়র হলেন নায়ার কবির

হাসান জাবেদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : পঞ্চম ধাপে ২৮ ফেব্রুয়ারি রোববার ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী নায়ার কবির পাঁচজন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২য় বারের মত বেসরকারিভাবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি রোববার সন্ধ্যায় বেসরকারিভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান।

নির্বাচনে মেয়র পদে ৬ জন এর মধ্যে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী ও বর্তমান মেয়র (নৌকা প্রতীক) নায়ার কবির পেয়েছেন ২৮৫৫৪ ভোট ,নিকটতম প্রতিদন্ধী আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি (মোবাইল ফোন) হাজী মাহমুদুল হক ভূইয়া পেয়েছেন ১৮৩৬১ ভোট , বিএনপি মনোনীত প্রার্থী (ধানের শীষ) মোঃ জহিরুল হক খোকন পেয়েছেন ৮০৯৬ ভোট , বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি মনোনীত (হাতুড়ী) মোঃ নজরুল ইসলাম পেয়েছেন ৩৮৫ ভোট , ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত (হাত পাখা) আবদুল মালেক পেয়েছেন ৯৪০ ভোট ও স্বতন্ত্র প্রার্থী (নারিকেল গাছ) মোঃ আবদুল কারীম ১৪৪৮ ভোট পেয়েছেন। মোট ভোটার ১২০৫০৪। ভোট প্রদান করেছেন ৫৭৭৮৪ জন। ভোট প্রদানের হার ৪৮%। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, ১৮৬৮ সালের ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই পৌরসভা ১৯৯২ সালে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা লাভ করে। শুরুতে প্রশাসকেরাই পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালের ৬ মে প্রয়াত মাহবুবুল হুদা প্রথম পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

নায়ার কবির ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। তিনি সদর আসনের সাবেক সাংসদ ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন কবীরের স্ত্রী। হুমায়ূন কবীর ১৯৭৭-১৯৮২ এবং ১৯৮৪-৮৮ পর্যন্ত সময়ে দুই দফায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। বিএনপির প্রার্থী হাফিজুর রহমান মোল্লা ২০০৪-১১ সময়কালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার মেয়র ছিলেন। ২০১১ সালের নির্বাচনে তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি হেলাল উদ্দিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মেয়র নায়ার কবির বলেন, ‘জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে একটি আধুনিক পৌরসভায় উন্নীত করতে চাই।

