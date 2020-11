কোটি কোটি টাকার রেভিনিউ ফাঁকি : পানগাঁও কাষ্টমস রেভিনিউ অফিসার ও সহকারী রেভিনিউ অফিসারদের হাতে জিম্মি

ঢাকার ডাক ডেস্ক : রাজধানীর অদূরে কেরানীগঞ্জে পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল (আইসিটি) রেভিনিউ অফিসার (RO) ও সহকারী রেভিনিউ অফিসারদের (ARO) হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। তাদের ঘুষ-দুর্নীতি বাণিজ্যের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছেন কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার সহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা। পানগাঁও কাষ্টমস সূত্রে জানা যায়, রেভিনিউ অফিসার ভবেষ চন্দ্র বিশ্বাস, রেভিনিউ অফিসার কাজী হাবিবুর রহমান, সহকারী রেভিনিউ অফিসার মাসুদুর রহমান ওরফে বোমা মাসুদ, সহকারী রেভিনিউ অফিসার আরিফুর রহমান ও সহকারী রেভিনিউ অফিসার হেলালের নেতৃত্বে চলে এসব সিন্ডিকেটের অপকর্ম। তাদের অন্যায় কাজে কেউ বাধা দিলে অপমান-অপদস্থ, অবরুদ্ধ করে রাখা, কর্মবিরতি পালন করে কাষ্টমস এর স্বাভাবিক কাজকর্মে স্থবিরতা সৃষ্টি করে।

এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার (২৫ নভেম্বর, ২০২০) TVS অটোর SRO সুবিধার আওতায় চালান খালাসের প্রক্রিয়ায় যুগ্ম কমিশনার বাধা দিলে তার সিপাহীকে অন্যত্র সরিয়ে তাকে রুমে দীর্ঘ সময় ধরে অবরুদ্ধ রাখা হয়। বিষয়টি আমাদের নজরে এলে তাৎক্ষণিক পানগাঁও কাষ্টমস কমিশনার নুরুজ্জামানকে ( মোবাইল নং- ০১৭১১-৩৯০২১৮) কল দেওয়া হলে তিনি মিথ্যাচার করেন। তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে অফিসে স্টেক হোল্ডারদের সাথে মিটিং করছি বলে ঢাকার ডাককে জানান। যুগান্তরের একজন রিপোর্টার বিষয়টি তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বাসায় আছেন বলে অভিহিত করেন এবং পরবর্তী দিন (বৃহস্পতিবার, ২৬ নভেম্বর-২০২০) অফিসে গিয়ে বিষয়টি দেখবে বলে জানান।

উল্লেখ থাকে যে, বর্তমান বছরের বি/ই নং- C- 2156, C- 2082, C- 2255, C- 2088 সহ মোট ১০৬ টি বিল অব এন্ট্রি টিভিএস অটোর নামে ভারত থেকে আমদানি করা হয়। যা প্রত্যেকটি চালানে উক্ত RO / ARO গণ কোটি কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহন করে মোটরসাইকেল সংক্রান্ত SRO এর বেনিফিট প্রদান করে পণ্য চালানসমূহ খালাস প্রদান করে। এছাড়াও, সম্প্রতি TVS অটো ভারত থেকে চেসিস ক্রয় করছে, পাশাপাশি হুইলের সাথে সংযুক্ত টায়ারও নিয়ে আসছে যা এসআরও বহির্ভূত। এ বিষয়ে যুগ্ম কমিশনার বাধা প্রদান করলে উক্ত কর্মকর্তারা তাকে রুমে অবরুদ্ধ করে বাইরে থেকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণ করে। এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনার নীরব ভূমিকা পালন করে। দেখে মনে হচ্ছিল তারাই নাটের গুরু। এসব বিষয়ে যুগ্ম কমিশনারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ওদের আচরণে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এ ব্যাপারে রেভিনিউ অফিসার ভবেষ চন্দ্র বিশ্বাসকে কল দেয়া হলে (মোবাইল নং-০১৯১৪-১৯৯৪৮৯) তিনি ঢাকার ডাককে জানান, “আমি ঝামেলায় আছি, আপনাকে পড়ে কল দিবো।”

যুগ্ম কমিশনারকে সহযোগিতা না করে সরকারের বিপুল অঙ্কের রাজস্ব ফাঁকিতে RO / ARO’রা এহেন কর্মকান্ড ঘটাচ্ছে, যাতে সহযোগিতা করছে উচ্চ পদস্থ অনেক দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা। TVS অটোর ১০৬টি বিল অব এন্ট্রি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক পুণ:যাচাই করে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি উদ্ঘাটন করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা জাতীয় স্বার্থে জরুরী।