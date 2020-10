‘ভারতীয় ক্রিকেটার’ পরিচয় মুছে দিয়েছেন রোহিত

স্পোর্টস ডেস্ক : ভারতীয় দলে কি অন্তর্কলহ শুরু হলো? রোহিত শর্মার অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে বাদ পড়া এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে নেট প্র্যাকটিস নিয়ে সরগরম সোশ্যাল মিডিয়া। ভক্ত সমর্থকদের মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে- চোট নয়, রোহিতকে ইচ্ছে করেই ছেঁটে ফেলা হয়েছে দল থেকে।

এই সন্দেহের পালে আরও জোর হাওয়া লাগালো নতুন এক খবর। রোহিত নাকি তার টুইটার আর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে ‘ভারতীয় ক্রিকেটার’ পরিচয়টাই মুছে দিয়েছেন। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে গেছে। কেউ কেউ দাবি করছেন, এমন কোনো লেখা ছিলই না তার অ্যাকাউন্টে।

Rohit Sharma removed his bio (Indian Cricketer ) in insta & Twitter after Indian team announcement .

What’s happening ?

— Surya Krishnan (@SuryaSince2016) October 27, 2020