করোনা থেকে মুক্তি পেতে ‘দল’ হিসেবে কাজ করার অনুরোধ সাকিবের

SAHF Announcement

As our very first project, 'The Shakib Al Hasan Foundation' is collaborating with "Mission Save Bangladesh" to help the low-income underprivileged people of Bangladesh in the time of a global pandemic. Here is what Shakib Al Hasan himself has to say about the project. নিজেদের প্রথম প্রজেক্ট হিসেবে 'The Shakib Al Hasan Foundation' সম্পৃক্ত হয়েছে "Mission Save Bangladesh" এর সঙ্গে। করোনা ভাইরাসের মতো একটি মহামারী চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের গরীব দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এই যৌথ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। সাকিব-আল-হাসানের মুখ থেকেই শুনে নিন এই উদ্যোগ সম্পর্কে তার অভিমত। #TheShakibAlHasanFoundation #SAHF #MissionSaveBangladesh #StaySafe #SaveLives #Covid19 #Coronavirus #Bangladesh #SAH75

Posted by The Shakib Al Hasan Foundation on Sunday, March 29, 2020