গিটার বাজিয়ে স্বামীর লেখা গান গাইলেন মিথিলা

বিনোদন ডেস্ক : করোনার জেরে বন্ধ হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত। উড়ছে না দুই দেশের বিমান। এর ফলে বিচ্ছেদের শিকার সদ্যবিবাহিত জুটি সৃজিত ও মিথিলা। আপাতত দূরে থেকেই চলছে ভালোবাসাবাসি।

লকডাউনের অবসরে মিথিলা গিটার বাজিয়ে গাইলেন সৃজিতের লেখা একটি পুরনো গান ‘তুমি এবার’! গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল মৈণাক ভৌমিকের ছবি ‘মাছ মিষ্টি অ্যান্ড মোর’-এ।

মিথিলা হয়তো গানটি গেয়ে পাঠিয়েছিলেন স্বামীকে। সেই গানের ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন সৃজিত। সঙ্গে মিষ্টি একটা ধন্যবাদ।

Thank you Rafiath Rashid for caressing my lyrics such! 😍😘🤗 @neelinc #TumiEbaar #MaachhMishtiMore pic.twitter.com/fTHKmRaoLg

— Srijit Mukherji (@srijitspeaketh) March 27, 2020