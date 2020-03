করোনাভাইরাসকে বিপর্যয় ঘোষণা করলো ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দেশে নভেল করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে ‘অবহিত বিপর্যয়’ ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। ভাইরাসটিতে সংক্রমিত এবং আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এই পদক্ষেপকে ‘একটি বিশেষ এককালীন ব্যবস্থা’ বলা হয়।

ভাইরাসটির সংক্রমণ স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থা নয় এবং এটা নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়র কর্মকর্তারা গণমামাধ্যমে ব্রিফিং করার পর এই ঘোষণা করা হলো। এখন এই ঘোষণার কারণে প্রত্যেকটি রাজ্যে দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল (এসডিআরএফ) থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

এছাড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও কোয়ারেন্টাইন শিবিরে থাকা ব্যক্তিদের অস্থায়ীভাবে থাকা, খাওয়া, পানি, পোশাক এবং চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করবে সরকার। অতিরিক্ত পরীক্ষাকেন্দ্র এবং পুলিশ, চিকিৎসাকর্মী এবং নগর কর্তৃপক্ষের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে তহবিল ব্যবহার হবে।

এছাড়া সরকারি হাসপাতালে থার্মাল স্ক্যানার এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র কেনার অর্থও আসবে এই দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে। সরকার আরও জানিয়েছে, এসব ব্যয়ের জন্য অর্থ উত্তোলন করা হবে শুথু রাজ্যের তহবিল থেকে, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে নয়।

তবে তহবিলের বার্ষিক বরাদ্দের ১০ শতাংশের বেশি ব্যয় করে এসব সামগ্রী কেনা যাবে না। প্রসঙ্গত, চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে ভারতে এখন ৮৪ জন আক্রান্ত। আজ একজনসহ মৃত্যু হয়েছে দুজনের। ভাইরাসটির বিস্তার ঠেকাতে দেশটি আরও বেশ কিছু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

Government decides to treat #CoronavirusinIndia as a notified disaster for the purpose of providing assistance under the State Disaster Response Fund (SDRF).#CoronavirusPandemic #COVID19 pic.twitter.com/A0x0BnlQ12

— PIB India (@PIB_India) March 14, 2020