বিনোদন ডেস্ক : সহিংসতার আগুনে জ্বলছে ভারত। বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরোধী ও সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে দিল্লিতে।

এমন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দিলেন অভিনেত্রী ও যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। তিনি টুইট করেছেন, মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান আর নই। মোরা রাম রহিম ভাই ভাই আর নই।

টুইটারে মিমি লিখেছেন, আজ ভালো হয়েছে কবি গুরু তুমি বেঁচে নেই। আজ ভালো হয়েছে কবি নজরুল ইসলাম তুমি বেঁচে নেই। কারণ মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান আর নই। মোরা রাম আর রহিম ভাই ভাই আর নই। যেটা আমরা এখন, সেটা আর যাই হোক মানুষ আর নই।

মুখ খুলছেন টলিউডের অভিনেতা থেকে পরিচালকরাও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত কবিতার অংশ উদ্ধৃত করেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। লিখেছেন, অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী।হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী। পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে প্রেমহার হয় গাঁথা। জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা! জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।

পরমব্রত টুইট করেছেন, এটা একবারেই বিস্মিত হওয়ার ব্যাপার নয়। এটা দীর্ঘদিনের কর্মসূচি। শুধু প্রকাশ্যে এল। আমরা অসহায়। প্রাইম ভিডিয়োয় ‘হান্টার্স’-এর কথা মনে পড়ছে। যাঁরা এখনও ঘুমিয়ে আছেন, তাঁদের শুভেচ্ছা।

No it’s not shocking, not anymore. The pogrom was on, it’s only become open now. From the pathetic, helpless lot of ours, the aware & conscious might find a mirror image of what we might be remembered as(sadly) in “Hunters” on prime video. Good luck with sleeping!

