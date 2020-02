স্ত্রীর হাত ধরে তাজমহলে ঘুরলেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্ত্রী মেলানিয়ার হাত ধরে ঘুরে দেখেছেন ভালোবাসার প্রতীক বিশ্বের সপ্তাশ্চর্য তাজমহল। মুগ্ধ ট্রাম্প পরিদর্শন বইয়ে তাজমহলকে বর্ণনা করেছেন ‘সৌন্দর্যের কালজয়ী নিদর্শন’ হিসেবে। তাতে সই করেন ট্র্ম্পা ও মেলানিয়া।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির আমন্ত্রণে ভারতে আসা ট্রাম্প এর আগে গুজরাটে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেন।

সোমবার সপরিবার ভারতে যান মার্কিন প্রেসিডেন্টা। প্রথমে আমদাবাদে গিয়ে সবরমতি আশ্রম পরিদর্শন করেন ট্রাম্প। তার পর যোগ দেন মোতেরা স্টেডিয়ামে নমস্তে ট্রাম্প অনুষ্ঠানে।

এরপর তাজমহলের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। বিকেল ৫টা নাগাদ সপরিবার তাজমহল পৌঁছান ট্রাম্প। সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা কাটান তারা। তাজমহলে ট্রাম্প স্ত্রীকে নিয়ে ছবি তোলেন। মেলানিয়ার হাতে হাত রেখে তাজমহলে সান্ধ্যভ্রমণ করেন তিনি। এরপর তাজমহল থেকে সূর্যাস্ত দেখেন ট্রাম্প দম্পতি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পরিদর্শন বইয়ে লেখেন: `Taj Mahal inspires awe, a timeless testament to the rich and diverse beauty of Indian culture! Thank you, India. ‘ নিচে সই করেন ট্রাম্প ও মেলানিয়া।

তাজমহল ঘুরে দেখার পর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সপরিবার দিল্লির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন এই রাজ অতিথি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে আগ্রা বিমানবন্দর থেকে তাজমহলের উদ্দেশে রওনা দেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের জন্য আগে থেকেই সেজে উঠেছিল তাজমহল।

এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়াকে আগ্রা বিমানবন্দরে স্বাগত জানান উত্তরপ্রদেশের গভর্নর আনন্দীবেন পটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।