প্রথমবারের মতো ভারতে আসছেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রথমবারের মতো ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফার্স্ট লেডি’ মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে তিনি আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি দুদিনের সফরে দিল্লি পৌঁছাবেন। হোয়াইট হাউস থেকে মঙ্গলবার প্রকাশিত এক টুইট বার্তায় ট্রাম্পের ভারত সফরসূচি ঘোষণা করেছেন তার তথ্যসচিব।

ভারত সফরকালে প্রথমদিন ট্রাম্প নয়াদিল্লিতে অবস্থান করবেন। বৈঠক করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। পরদিন নরেন্দ্র মোদির জন্মস্থান গুজরাট রাজ্যের শহর আহমেদাবাদে যাবেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের আগে ২০১০ ও ২০১৫ সালে ভারত সফর করেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

স্টেফানি গ্রিশাম বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই সফর ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ছাড়াও কৌশলগত দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্ব আরও জোরদার করবে। এছাড়া ট্রাম্পের সফরের মাধ্যমে উজ্জ্বল হবে মার্কিন ও ভারতীয় জনগণের শক্তিশালী ও টেকসই বন্ধন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ।

সরকারি সূত্রের বরাতে আনন্দবাজার জানিয়েছে, আহমেদাবাদে ট্রাম্পকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য ‘কেম চো ট্রাম্প’ নামে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হবে। গুজরাটি ভাষায় ‘কেম চো’ শব্দটিকে ইংরেজিতে বলা হয় ‘হাউডি’। মোদিকে সংবর্ধনা জানাতে গত বছর ‘হাউডি মোদি’ নামে এক সমাবেশের আয়োজন করে ট্রাম্প প্রশাসন।

আহমেদাবাদে মোদির সঙ্গে মোতেরা স্টেডিয়াম উদ্বোধন করার কথা রয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের। বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়ামগুলোর মধ্যে অন্যতম এই মোতেরায় ১ লাখ ১০ হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে খেলা উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়া সবরমতী নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম্প ও মোদির আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

President @realDonaldTrump & @FLOTUS will travel to India from February 24-25 to visit Prime Minister @narendramodi!

The trip will further strengthen the U.S.-India strategic partnership & highlight the strong & enduring bonds between the American & Indian people. 🇺🇸 🇮🇳

— The White House (@WhiteHouse) February 10, 2020