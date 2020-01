সিডনি টেস্টে প্রথম রান নিতে স্মিথের কত বল লেগেছিল, জানেন?

স্পোর্টস ডেস্ক : মোট ১৮২ বল খেলেছেন স্টিভেন স্মিথ। রান করেছেন ৬৩টি। মার্নাস ল্যাবুশানের সঙ্গে ১৫৬ রানের জুটি গড়ে বিচ্ছিন্ন হন তিনি। তবে ইনিংস শুরুর সময় বেশ একটা অস্বস্তিতেই পড়ে গিয়েছিলেন স্টিভেন স্মিথ। কারণ, তার ব্যাট থেকে প্রথম রান আসতেই খেলতে হয়েছে মোট ৩৯ বল।

৩৯ বল? শুনতে অবাক করা বিষয় হলেও এটাই সত্যি। সাড়ে ছয় ওভার এবং যন্ত্রণাকর ৪৬ মিনিট। এরপরই প্রথম রান স্কোরবোর্ডে যোগ করতে পারলেন সাবেক অসি অধিনায়ক।

টেস্ট ক্যারিয়ারে প্রথম রান করতে এর আগে কখনও এত বল খেলেননি তিনি। কখনও এত মিনিটও লাগেনি স্মিথের। ২০১৪ সালে মেলবোর্নে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম রান করতে ১৮ বল লেগেছিল স্মিথের। সেই ইনিংসে শেষ পর্যন্ত ১৯২ রানে থেমেছিলেন তিনি। শুক্রবার অবশ্য অত লম্বা খেলেননি।৬৩ রানে আউট হয়ে যান।

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Finally there's a run for Steven Smith in Sydney. What score will he finish on? 👏 #AUSvNZ https://t.co/4XEoReDZop

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 3, 2020